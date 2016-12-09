В колонию-поселение.

Нефтеюганский райсуд вынес приговор жителю поселка Пойковский, по вине которого в ДТП погибли два человека. Он проведет 4 года в колонии-поселении. Кроме того, мужчина должен выплатить 700 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Смертельная авария произошла 3 сентября 2016 года на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Пьяный водитель ВАЗ-21140 превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с Nissan Almera. Два пассажира иномарки скончались на месте.