Погубивший в ДТП двух человек югорчанин сел на 4 годаСегодня в 11:19
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В колонию-поселение.
Нефтеюганский райсуд вынес приговор жителю поселка Пойковский, по вине которого в ДТП погибли два человека. Он проведет 4 года в колонии-поселении. Кроме того, мужчина должен выплатить 700 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.
Смертельная авария произошла 3 сентября 2016 года на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Пьяный водитель ВАЗ-21140 превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку, где столкнулся с Nissan Almera. Два пассажира иномарки скончались на месте.
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