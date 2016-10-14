В Челябинске экс-главу отдела полиции заподозрили во взяточничествеСегодня в 11:41
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За "крышевание" игорного зала.
В Челябинске задержали исполняющего обязанности начальника отдела полиции "Тракторозаводский". Евгения Менделя, который уже уволен, подозревают в получении взятки в 800 тысяч рублей.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейский брал деньги от организатора игорной деятельности за предупреждение о проверках.
Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Проводится служебная проверка.
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