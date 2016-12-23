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Мэрия Верхней Салды "обличила" силовиков после обысковСегодня в 11:36

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"На воре шапка горит", - парировали в главке.

Мэрия Верхней Салды заявила о нарушениях при обысках, прошедших в администрации 3 февраля.

"Вооруженные автоматами полицейские провели досмотр личных вещей работников, проверив сумки всех выходящих из здания, и изъяли документы в нескольких отделах. Ни соответствующего постановления прокуратуры, ни предписания руководства полиции, ни решения суда при этом досматриваемым и опрашиваемым предъявлено не было", - сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь мэрии Владимир Мальцев.

Он добавил, что в нарушение правил замглавы администрации опрашивали до часу ночи, тогда как подобные действия разрешено проводить до 22.00.

В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили факт обысков. Их цель пока не разглашается, пояснил начальник пресс-службы главка Валерий Горелых. "Послание чиновников" в адрес СМИ со стороны выглядит, как говорится в известной поговорке: на воре шапка горит, - прокомментировал он претензии администрации.

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