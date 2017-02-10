Около дома.

В Прикамье 55-летнего жителя деревни Аитково арестовали по подозрению в убийстве 23-летнего пасынка.

По информации газеты "Искра-Лысьва", преступление было совершено 4 февраля 2017 года. В ходе ссоры отчим выстрелил молодому человеку в грудь из двуствольного ружья, после чего перерезал ему горло. Тело он закопал в снегу около дома.

Вернувшаяся домой мать юноши почуяла неладное и вызвала полицию, передает "Уралинформбюро".