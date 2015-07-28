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В Прикамье депутат взорвал автовокзал Сегодня в 14:13

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"Не доставайся же ты никому".

В Прикамье суд вынес приговор экс-депутату одного из сельских поселений за подрыв автовокзала в Чердыни. Мужчина пошел на крайние меры, когда с ним, по решению арбитража, расторгли договор аренды на здание автовокзала.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры по Пермскому краю, в ночь на 4 апреля 2016 года экс-депутат принес на автовокзал три канистры бензина и баллон бытового газа. Открыв вентиль, он поджег горючую смесь - прогремел взрыв.

Помимо здания автовокзала, были повреждены райадминистрация, аптека, ТЦ "Колва", военный комиссариат, два корпуса краеведческого музея имени А.С.Пушкина, а также строения ИП "Цхадаиа" и ООО "Норд". Общая сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей.

За умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем взрыва (ч.2 ст.167 УК РФ) бывший депутат получил 3 года лишения свободы условно с тем же испытательным сроком. Также осужденный обязан возместить нанесенный ущерб.

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