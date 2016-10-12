Свердловчанина будут судить за убийство на трассеСегодня в 15:24
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Он спрятал тело в лесу.
В суд направлено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Заречного, который обвиняется в убийстве знакомого.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено днем 23 ноября 2016 года на трассе Екатеринбург - Тюмень. Мужчины находились в Daewoo Nexia - один выстрелил в другого из охотничьего ружья, а труп спрятал в лесу.
Вскоре в полицию обратились родственники 32-летнего погибшего с заявлением об его исчезновении. В ходе розыска был установлен преступник. Он во всем сознался и показал, где спрятал тело.
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