Он спрятал тело в лесу.

В суд направлено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Заречного, который обвиняется в убийстве знакомого.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено днем 23 ноября 2016 года на трассе Екатеринбург - Тюмень. Мужчины находились в Daewoo Nexia - один выстрелил в другого из охотничьего ружья, а труп спрятал в лесу.

Вскоре в полицию обратились родственники 32-летнего погибшего с заявлением об его исчезновении. В ходе розыска был установлен преступник. Он во всем сознался и показал, где спрятал тело.