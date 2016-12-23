Он попал школьнице в глаз.

В Челябинске полицейские задержали 18-летнего гражданина Казахстана. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней девочке, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Летом 2016 года юноша выстрелил из пневматического ружья в глаз незнакомой 13-летней школьнице в Костанае и скрылся. Его разыскали в Челябинске. Подозреваемого задержали в подъезде дома на проспекте Победы.

Он арестован. Решается вопрос об экстрадиции молодого человека в Казахстан.