В Прикамье педофил сел пожизненно за убийство 11-летней падчерицыСегодня в 17:09
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Он спрятал тело в огороде.
В Прикамье суд вынес приговор 26-летнему жителю села Барда, который расправился с 11-летней падчерицей. Его закрыли в колонии особого режима до конца жизни.
Кроме того, мужчина должен заплатить матери девочки 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Летом 2016 года подсудимый изнасиловал падчерицу, а затем задушил ее. Тело он бросил в огород.
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Прикамца подозревают в изнасиловании и убийстве 11-летней падчерицы
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