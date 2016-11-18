Он спрятал тело в огороде.

В Прикамье суд вынес приговор 26-летнему жителю села Барда, который расправился с 11-летней падчерицей. Его закрыли в колонии особого режима до конца жизни.

Кроме того, мужчина должен заплатить матери девочки 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Летом 2016 года подсудимый изнасиловал падчерицу, а затем задушил ее. Тело он бросил в огород.

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