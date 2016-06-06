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Екатеринбуржец избил незнакомку за курениеСегодня в 15:56

На остановке.

Днем 10 февраля 2017 года в Екатеринбурге мужчина избил 25-летнюю девушку на остановке "Сиреневый бульвар". Он попросил ее не курить, но та отмахнулась, тогда мужчина распустил кулаки. Потерпевшая обратилась в полицию.

"Заявление поступило в ОП №2 в 13.40. Девушка сообщила приметы предполагаемого обидчика", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Полицейские разыскивают нападавшего. Девушка проходит судмедэкспертизу для установления тяжести полученных травм.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Некурящий Сегодня в 17:28

Интересно, почему девушку не оштрафовали за курение в общественном месте?

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