Екатеринбуржец избил незнакомку за курениеСегодня в 15:56
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На остановке.
Днем 10 февраля 2017 года в Екатеринбурге мужчина избил 25-летнюю девушку на остановке "Сиреневый бульвар". Он попросил ее не курить, но та отмахнулась, тогда мужчина распустил кулаки. Потерпевшая обратилась в полицию.
"Заявление поступило в ОП №2 в 13.40. Девушка сообщила приметы предполагаемого обидчика", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.
Полицейские разыскивают нападавшего. Девушка проходит судмедэкспертизу для установления тяжести полученных травм.
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Интересно, почему девушку не оштрафовали за курение в общественном месте?ответить
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