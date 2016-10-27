Денег лишилась 87-летняя ветеран ВОВ.

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту хищения миллиона рублей у 87-летней пенсионерки. Под подозрение попал ее дальний родственник, депутат Ларинского сельского поселения Уйского района Василий Выдрин, сообщает Telefakt.ru.

Будучи вдовой ветерана ВОВ, пожилая женщина получила в 2015 году миллионную субсидию на приобретение жилья. Помочь с покупкой вызвался народный избранник.

По версии следствия, Выдрин по доверенности приобрел для пенсионерки без ее ведома квартиру на 5 этаже дома без лифта. Узнав об этом, женщина резонно заметила, что не сможет подниматься так высоко. Тогда депутат продал квартиру, а деньги потратил на свои нужды.

Решается вопрос о предъявлении народному избраннику обвинения, передает "Уралинформбюро".