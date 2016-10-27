На Южном Урале депутата заподозрили в присвоении миллионаСегодня в 18:03
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Денег лишилась 87-летняя ветеран ВОВ.
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту хищения миллиона рублей у 87-летней пенсионерки. Под подозрение попал ее дальний родственник, депутат Ларинского сельского поселения Уйского района Василий Выдрин, сообщает Telefakt.ru.
Будучи вдовой ветерана ВОВ, пожилая женщина получила в 2015 году миллионную субсидию на приобретение жилья. Помочь с покупкой вызвался народный избранник.
По версии следствия, Выдрин по доверенности приобрел для пенсионерки без ее ведома квартиру на 5 этаже дома без лифта. Узнав об этом, женщина резонно заметила, что не сможет подниматься так высоко. Тогда депутат продал квартиру, а деньги потратил на свои нужды.
Решается вопрос о предъявлении народному избраннику обвинения, передает "Уралинформбюро".
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