В Магнитогорске азартный экс-полицейский присвоил 800 тысячСегодня в 18:20
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Его осудили.
Суд вынес приговор бывшему сотруднику УМВД России по Магнитогорску, признав его виновным в растрате. Дмитрию Жаркову дали 2 года лишения свободы условно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
В январе 2016 года оперативник ОБЭП в рамках проверки изъял у коммерческой организации 808 тысяч рублей. Деньги он присвоил, причем большую часть проиграл, делая ставки на результат спортивных состязаний.
Жарков полностью признал вину.
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