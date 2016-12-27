Его осудили.

Суд вынес приговор бывшему сотруднику УМВД России по Магнитогорску, признав его виновным в растрате. Дмитрию Жаркову дали 2 года лишения свободы условно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В январе 2016 года оперативник ОБЭП в рамках проверки изъял у коммерческой организации 808 тысяч рублей. Деньги он присвоил, причем большую часть проиграл, делая ставки на результат спортивных состязаний.

Жарков полностью признал вину.