Вердикт вынесли присяжные.

Ранее судимого жителя Сургута признали виновным в двойном убийстве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Преступление произошло 26 ноября 2015 года. Мужчина распивал спиртное в гостях у знакомого на улице Мелик-Карамова. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнул конфликт, и осужденный задушил хозяина квартиры. Затем он избавился от свидетельницы преступления – супруги убитого. Осужденный вынес тела на балкон и продолжит употреблять алкоголь.

На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей суд приговорил мужчину к 20 годам колонии строго режима.