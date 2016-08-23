Югорчанину дали 20 лет за двойное убийствоСегодня в 18:10
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Вердикт вынесли присяжные.
Ранее судимого жителя Сургута признали виновным в двойном убийстве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.
Преступление произошло 26 ноября 2015 года. Мужчина распивал спиртное в гостях у знакомого на улице Мелик-Карамова. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнул конфликт, и осужденный задушил хозяина квартиры. Затем он избавился от свидетельницы преступления – супруги убитого. Осужденный вынес тела на балкон и продолжит употреблять алкоголь.
На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей суд приговорил мужчину к 20 годам колонии строго режима.
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