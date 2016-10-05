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Отрезавшая сожителю ноги сургутянка предстанет перед судом13 февраля в 13:29

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Она расправилась с мужчиной в Новый год.

В суд направлено уголовное дело в отношении 52-летней жительницы Сургута, которая обвиняется в убийстве мужчины, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-сулжбе СУ СКР по ХМАО-Югре.

По данным следствия, 1 января 2016 года погибший праздновал Новый год с сожительницей - уроженкой Башкирии, приехавшей в Сургут на заработки. Они перепили и разругались. Женщина расправилась с мужчиной, пырнув ножом в живот.

Чтобы скрыть следы преступления, она ножом отрезала убитому ноги, упаковала их и туловище в сумки и вывезла в разные места в районе железнодорожных путей. Останки обнаружили в только апреле на пустыре.

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