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Двое свердловчан изнасиловали и убили знакомую13 февраля в 15:16

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А труп сбросили в реку.

Двум жителям Шалинского района в зависимости от роли каждого предъявили обвинение в убийстве и изнасиловании. Мужчины 27 и 42 лет заключены под стражу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в ночь на 12 января 2017 года. Выпив с 45-летней женщиной, обвиняемые изнасиловали ее. Чтобы скрыть это преступление, младший мужчина убил потерпевшую.

Злоумышленники завернули труп в ковер и выбросили в полынью реки. Спустя некоторое время старший из мужчин уехал в Екатеринбург.

В конце января от родственников убитой поступило заявление в полиции об ее исчезновении.

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