Он хотел избавить ее от алкоголизма.

Сургутский горсуд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в похищении человека. Мужчина проведет 2 года 3 месяца в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Преступление было совершено в январе 2016 года. Подсудимый выволок из дома знакомую девушку и привез ее на дачу. Там он планировал держать ее двое суток. Родственникам мужчина пояснил, что собирается доставить "заложницу" в реабилитационный центр для алкозависимых.

Однако девушке удалось сбежать и рассказать обо всем соседям. Похититель нашел и вновь повязал пленницу. Ей на помощь пришла полиция, которую вызвали соседи.