Сургутянина отправили за решетку за похищение девушки13 февраля в 15:45
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Он хотел избавить ее от алкоголизма.
Сургутский горсуд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в похищении человека. Мужчина проведет 2 года 3 месяца в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.
Преступление было совершено в январе 2016 года. Подсудимый выволок из дома знакомую девушку и привез ее на дачу. Там он планировал держать ее двое суток. Родственникам мужчина пояснил, что собирается доставить "заложницу" в реабилитационный центр для алкозависимых.
Однако девушке удалось сбежать и рассказать обо всем соседям. Похититель нашел и вновь повязал пленницу. Ей на помощь пришла полиция, которую вызвали соседи.
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