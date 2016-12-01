Пьяный зауралец отрезал руку парализованной матери13 февраля в 14:37
- Текст
Ножом.
В Курганский облсуд направлено уголовное дело в отношении жителя Белозерского района. Мужчина обвиняется в жестоком убийстве матери-инвалида, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
Преступление было совершено в сентябре 2016 года. Пьяный злоумышленник отрезал ножом руку парализованной матери. Женщина скончалась от кровопотери.
Обвиняемому грозит пожизненное заключение.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
13 февраля в 20:00
Тюменец нашел в сугробе мужчину
Без сознания.13 февраля в 19:59
Пьяный тюменец отправился на гоночный трек
Чтобы показать всем класс.13 февраля в 19:38
Челябинец превратил подругу в факел
Ему грозит 3 года колонии.13 февраля в 19:18
Высадившему подростка на тюменской трассе водителю объявили выговор
Остановку по требованию сделали постоянной.13 февраля в 19:02
Алкотесты влетят пьяным водителям в копеечку
Попался - плати за анализ.13 февраля в 19:02
В Екатеринбурге прекратили более тысячи уголовных дел
Из-за "амнистии" домашнего насилия.13 февраля в 18:55
Владимир Путин назначил главу спецназа Росгвардии
Должность займет Василий Федорук.13 февраля в 18:54
Расследование уголовного дела по краху "Плато-банка" затягивается
СКР продлил сроки до 30 марта.13 февраля в 18:38
Екатеринбургские врачи не успели спасти истекающего кровью мигранта
Правду выясняет полиция.13 февраля в 18:36
Экс-руководитель "Уником Партнера" избежал банкротства
На время.13 февраля в 18:32
В Екатеринбурге сожгли внедорожник основателя клуба "Храбр"
Который находится в СИЗО.13 февраля в 18:31
Медалистка Олимпиады стала лицом екатеринбургского "Чемпион Парка"
Первого спортивного ЖК.13 февраля в 18:28
Кандидаты в гордуму Екатеринбурга жалуются на оскорбления и угрозы
Кампания накаляется.13 февраля в 18:22
Из столицы Урала выдворят уроженцев Сомали и Гамбии
Задержанных в ходе рейда.13 февраля в 18:21
В Екатеринбурге бойцы-любители сразятся за профессиональные контракты
На ринг выйдут более 60 человек.
-
06 февраля в 13:47
Пермячку будут судить за кровавую расправу
Она исполосовала ножом двух мужчин.01 декабря 2016 в 14:34
Зарезавшего мать 15-летнего екатеринбуржца оставили в изоляторе
До 4 декабря.08 февраля в 15:27
Многодетная екатеринбурженка села на 8 лет за убийство мужа
У нее осталось четверо детей.07 февраля в 13:30
Южноуралец сел на 12 лет за убийство тещи-инвалида
Мужчина вонзил ей нож в шею.02 февраля в 17:05
В Салехарде многодетная мать села на 7 лет за убийство
Она вонзила мужчине нож в сердце.02 февраля в 12:17
Жителя Прикамья будут судить за убийство в кафе
Он зарезал незнакомца.20 января в 18:08
Жителя Тобольска будут судить за убийство матери-ветерана ВОВ
Он задушил ее подушкой.17 января в 14:52
Житель Верхотурья сел на 11 лет за убийство соседа
Который требовал тишины.09 декабря 2016 в 14:11
Зарезавшего мать екатеринбургского школьника арестовали
До 29 января.09 декабря 2016 в 10:34
Зарезавшего мать екатеринбургского школьника поймали в Челябинске
На угнанной машине.
Главные новости
- 13 февраля в 18:12Яровая предложила сажать за "совет" о суициде
- 13 февраля в 17:46Повар екатеринбургской "Студии Суши" заразил клиентов сальмонеллезом
- 13 февраля в 17:31Свердловское правительство мажет лыжи
- 13 февраля в 17:25Житель Невьянска поселился с 1,5-годовалым ребенком в палатке у мэрии
- 13 февраля в 17:10На газовой бочке
Аналитика
На газовой бочке
По собственной небрежности.
Марш прощания с компьютером
Исполняется с печалью.
"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова
Под боком у клубного дома "Тихвинъ".