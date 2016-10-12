В Челябинске "телефонисты" торговали данными абонентов 13 февраля в 14:57
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Им назначили штраф.
В Челябинске вынесен приговор двум сотрудникам телекоммуникационной компании, нарушившим тайну телефонных переговоров, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Южного Урала.
В феврале 2016 года осужденные за вознаграждение передали неустановленному лицу данные о телефонных соединениях абонентов. Оба признали вину в полном объеме.
Суд назначил мужчинам штраф в размере 100 тысяч рублей.
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