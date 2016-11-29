И уволилась.

В Челябинске задержали экс-бухгалтера частной компании. Женщина подозревается в хищении 15 миллионов рублей у банков.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, подозреваемая перечисляла деньги на расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей. После этого она уволилась.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и п."б" ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере).

Подозреваемую отпустили под домашний арест. На имущество женщины и ее родственников наложен арест.