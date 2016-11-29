В Челябинске экс-бухгалтер фирмы похитила 15 миллионов у банков13 февраля в 17:29
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И уволилась.
В Челябинске задержали экс-бухгалтера частной компании. Женщина подозревается в хищении 15 миллионов рублей у банков.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, подозреваемая перечисляла деньги на расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей. После этого она уволилась.
Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и п."б" ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере).
Подозреваемую отпустили под домашний арест. На имущество женщины и ее родственников наложен арест.
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