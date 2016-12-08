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Екатеринбургские врачи не успели спасти истекающего кровью мигранта13 февраля в 18:38

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Правду выясняет полиция.

В ночь на 12 февраля 2017 года в екатеринбургском кафе около рынка "Таганский ряд" произошла драка, в которой получил ножевое ранение 28-летний гражданин Таджикистана. Поводом послужила ревность. Друзья отвезли его в ГКБ №23, но из приемного покоя их отфутболили в травмпункт - у гастарбайтера не было документов, пишет "АиФ-Урал" со ссылкой на источники.

Тем временем в горздраве опровергли информацию об отказе врачей принять мигранта.

"За последнюю неделю в ГКБ №23 никто не обращался с ножевыми ранениями. А в воскресенье в 4.30 утра неизвестные привезли в травмпункт ЕКДЦ в Суворовском переулке мужчину без сознания. Они его бросили и уехали. У пациента было ножевое ранение в область печени, он находился в крайне тяжелом состоянии. Медики сразу же вызвали реанимационную бригаду. Однако спасти пострадавшего не удалось", - рассказала "Уралинформбюро" официальный представитель горздрава Екатерина Макашина.

Старший помощник руководителя свердловского СУ СКР Александр Шульга сообщил, что по факту драки возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

"Достоверно известно, что истекающий кровью мужчина был доставлен реанимационной бригадой в горбольницу №14 в ночь на 12 февраля. К утру он скончался. Фактически преступление можно считать раскрытым – оно совершено при большом количестве свидетелей. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проверяется информация о том, что изначально медики отказали пострадавшему в помощи. Будет дана оценка действиям друзей раненого: они могли бы вызвать скорую, но вместо этого поехали в больницу сами", - сказал "Уралинформбюро" А.Шульга.

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