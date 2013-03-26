По пьяни.

В Тюменской области 69-летний рецидивист расправился с собутыльником. Тело 44-летнего мужчины было обнаружено 11 февраля 2017 года в одном из домов поселка Голышманово.

Сельчане повздорили в ходе застолья: пожилой мужчина взял электропровод и задушил знакомого. По факту убийства было возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Злоумышленником оказался пожилой рецидивист, ранее неоднократно судимый за преступления против личности, в том числе убийства. Он взят под арест. Расследование продолжается.