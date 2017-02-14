Ирбитчанин ответит за попытку "дать на лапу" автоинспектору13 февраля в 18:20
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За езду подшофе.
В Ирбите передано в суд дело местного жителя обвиняемого в покушении на дачу взятки должностному лицу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
В ноябре 2016 года выпивший мужчина за рулем личного "Ауди" был задержан дорожным патрулем. По пути в наркологическое отделение он решил откупиться от административной ответственности за пьяную езду и попытался передать автоинспектору 15 тысяч рублей, но тот отказался, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Уже в медучреждении мужчина снова решил прибегнуть к помощи денег. За те же 15 тысяч он хотел "купить" липовый акт освидетельствования на состояние опьянения, однако и тут потерпел фиаско.
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