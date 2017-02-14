За езду подшофе.

В Ирбите передано в суд дело местного жителя обвиняемого в покушении на дачу взятки должностному лицу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В ноябре 2016 года выпивший мужчина за рулем личного "Ауди" был задержан дорожным патрулем. По пути в наркологическое отделение он решил откупиться от административной ответственности за пьяную езду и попытался передать автоинспектору 15 тысяч рублей, но тот отказался, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уже в медучреждении мужчина снова решил прибегнуть к помощи денег. За те же 15 тысяч он хотел "купить" липовый акт освидетельствования на состояние опьянения, однако и тут потерпел фиаско.