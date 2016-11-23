Ему грозит 3 года колонии.

Жительница Челябинска в ходе застолья получила ожоги головы, шеи и руки.

Вечером 11 февраля во время попойки нетрезвый 34-летний мужчина избил 49-летнюю собутыльницу, а потом облил спиртным и поджег, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Злоумышленника задержали, за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью ему грозит до 3 лет тюрьмы.