Челябинец превратил подругу в факел13 февраля в 19:38
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Ему грозит 3 года колонии.
Жительница Челябинска в ходе застолья получила ожоги головы, шеи и руки.
Вечером 11 февраля во время попойки нетрезвый 34-летний мужчина избил 49-летнюю собутыльницу, а потом облил спиртным и поджег, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.
Злоумышленника задержали, за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью ему грозит до 3 лет тюрьмы.
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