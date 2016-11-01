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Покемонофил Соколовский выбрался из СИЗОСегодня в 08:04

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Его перевели под домашний арест.

13 февраля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение об изменении меры пресечения блогеру Руслану Соколовского, который ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Его отпустили из СИЗО под домашний арест, передает "Уралинформбюро". Ходатайство об изменении меры пресечения подавали следователи - в связи с чем, не уточняется.

Судя по всему, покемонофил будет сидеть под замком у своего адвоката, который уже давал ему "приют". Мера пресечения избрана до 1 марта.

22-летний блогер снискал дурную славу, когда разместил на своем канале в YouTube запись охоты на покемонов с язвительными комментариями. Ему вменяются три уголовные статьи: ч.1 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч.2 ст.148 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий, совершенное в местах, специально предназначенных для проведения богослужений) и ч.1 ст.138 УК РФ (незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации).

Соколовского арестовали в сентябре 2016 года, но вскоре перевели под домашний арест, который он отбывал у одного из своих адвокатов. Однако в конце октября молодой человек нарушил условия домашнего заключения, и его вернули в СИЗО.

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