Пайщики "Бухты Квинс" оккупируют Площадь 1905 годаСегодня в 10:24
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С одиночными пикетами.
Пайщики "Бухты Квинс" готовятся к очередной акции протеста. Как рассказала "Уралинформбюро" председатель ПЖСК Зиля Булатова, 20 февраля они организуют одиночные пикеты на Площади 1905 года.
Участники кооператива, организованного шансонье Александром Новиковым и экс-замминистра экономики Михаилом Шилимановым, возмущены остановкой процедуры выкупа паев. "8 человек успели получить деньги, 25 января последняя выплата была. Совершенно точно, что больше выплат не будет, потому что денег у них (Новикова и Шилиманова – прим.ред.) нет. Организовали собрание, выясняли, кто хочет выйти из кооператива, оказалось, что 90% народа. А это 120 миллионов. Ну и они сказали, что таких денег у них нет", - пояснила Булатова.
Кроме того, пайщики уверены, что уголовное дело передали из ГСУ ГУ МВД в СУ СКР по просьбе самого Новикова. Они опасаются затягивания расследования.
Проект "Бухта Квинс" был запущен в 2010 году. В него около 150 миллионов рублей вложили 65 пайщиков. Через год стройка встала. В конце 2016-го Новикову и Шилиманову были предъявлены обвинения в мошенничестве.
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