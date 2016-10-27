В соцсетях.

16-летний житель Тюменского района стал фигурантом уголовного дела по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, с октября по декабрь 2016 года школьник вел в соцсети "ВКонтакте" открытую группу, где разместил сообщение, унижающее людей определенной национальности, а также представителей власти. Суд признал материал экстремистским.

Кроме того, ходе обыска в квартире юноши следователи нашли трафареты и листовки с экстремистским содержанием.