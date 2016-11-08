Тюменец избил супругу до смертиСегодня в 14:43
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Он арестован.
38-летнему жителю Тюменской области предъявлено обвинение в избиении жены до смерти. Он арестован.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, 9 февраля 2017 года между супругами произошла ссора. Мужчина нанес жене множество ударов руками и ногами. Через некоторое время женщина скончалась.
Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
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