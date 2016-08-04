Южноуральские силовики нагрянули в администрацию Сосновского районаСегодня в 12:24
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С обысками.
Утром 14 февраля 2017 года силовики нагрянули с обысками в администрацию Сосновского района, сообщил "Уралинформбюро" источник в правоохранительных органах.
Официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков перенаправил за официальным комментарием в полицию. В пресс-службе регионального ГУ МВД не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. "Попробуйте набрать позже, может, появится какая-то определенность", - добавили в главке.
По неофициальным данным, силовики изымают документы в комитете по управлению имуществом.
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