Замглавы администрации Радужного заподозрили во взяточничествеСегодня в 15:51
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Крупную сумму отстегнула УК.
В отношении замглавы администрации Радужного возбудили уголовное дело о получении взятки в крупном размере.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, 13 февраля 2017 года чиновница получила от УК 250 тысяч рублей. За это она обещала посодействовать в принятии выгодных для управляющей компании тарифов.
Подозреваемая задержана.
Против представителя УК также возбуждено уголовное дело - по п."б" ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).
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