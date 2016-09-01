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Сотрудники аэропорта Пуэрто-Рико обвиняются в контрабанде 20 тонн наркотиковСегодня в 14:08

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Кокаин возили чемоданами.

Двенадцати действующим и бывшим сотрудникам Администрации транспортной безопасности США и аэропорта Сан-Хуана (столица Пуэрто-Рико - прим.ред.) предъявлено обвинение в контрабанде кокаина. Такое заявление сделал федеральный прокурор Пуэрто-Рико (территория находится под управлением США), пишет "Лайф".

Предполагается, что с 1998 по 2016 год они помогли через воздушную гавань вывезти в Штаты 20 тонн кокаина. Порошок транспортировали в чемоданах весом до 15 килограммов каждый. При этом сотрудники Администрации транспортной безопасности должны были, наоборот, обеспечивать безопасность в аэропорту и проверять багаж.

Обвиняемых ждет от 10 лет колонии до пожизненного заключения, передает "Уралинформбюро".

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