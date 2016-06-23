Свердловчанина будут судить за убийство в КазахстанеСегодня в 16:28
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Он зарезал бывшую сожительницу.
В Свердловской области в суд направлено уголовное дело в отношении 48-летнего уроженца Краснотурьинска. Он обвиняется в убийстве бывшей сожительницы, совершенном 15 лет назад, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.
Преступление было совершено в конце июля 2002 года в Петропавловске (Казахстан) в доме по улице Жабаева. По версии следствия, пьяный обвиняемый набросился на женщину с ножом. Она скончалась на месте.
Злоумышленник скрылся в России, где жил по поддельным документам. Задержать мужчину смогли только в 2016 году, когда он находился на территории Ивановской области.
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