Пайщиков екатеринбургского ЖК "Западный" обманули на 40 миллионов Сегодня в 14:54
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Возбуждено уголовное дело.
Полиция Екатеринбурга ищет пайщиков, пострадавших от действий генподрядчика, возводившего жилой комплекс "Западный". Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городском УМВД, в отношении директора строительной компании расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Известно, что генподрядчик возводил ЖК в районе улиц Институтская - Барклая - Тимофеева - Ресовского - Серафимы Дерябиной. В качестве оплаты заказчик строительства должен был передать компании квартиры в возведенных домах. В свою очередь подрядчик продал будущее жилье гражданам, заключив с ними договоры о переуступке прав и собрав с них порядка 40 миллионов рублей.
Обещанные дома так и не были возведены, а в 2015 году компанию ликвидировали. Глава фирмы создал новое юрлицо с таким же названием и продолжил торговать квартирами-фантомами.
По версии следствия, подозреваемый изначально не собирался целиком выполнять свои обязательства по генподряду и не имел возможности передать обещанное жилье. Расследование уголовного дела продолжается. Всех пострадавших просят обращаться по телефонам (343)294-14-91 (следственная часть), +7912-650-10-84 (уголовный розыск), 294-14-94 (дежурная часть).
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