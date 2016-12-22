Пермяка будут судить за изнасилование школьницы14 февраля в 17:53
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Перед этим он напоил девочку.
В суд направлено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Пермского края. Он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено вечером 12 октября 2016 года. Обвиняемый распивал с девочкой алкоголь. Напоив школьницу, он завел ее за административное здание и изнасиловал.
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