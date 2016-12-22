Перед этим он напоил девочку.

В суд направлено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Пермского края. Он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено вечером 12 октября 2016 года. Обвиняемый распивал с девочкой алкоголь. Напоив школьницу, он завел ее за административное здание и изнасиловал.