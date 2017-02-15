Пермяк сел на 18 лет за убийство 2-летней дочери14 февраля в 17:26
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Из мести жене.
14 февраля 2017 года Пермский краевой суд вынес приговор 22-летнему жителю деревни Ефремята Карагайского района. Он признан виновным в убийстве 2-летней дочери и проведет 18 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.
Родители ребенка развелись и жили отдельно. Утром 21 мая 2016 года мать попросила экс-супруга посидеть с девочкой. Сама женщина ушла на работу. Вечером мужчина потребовал, чтобы бывшая жена к нему вернулась. В противном случае он угрожал зарезать дочь. Испуганная женщина побежала за помощью к своей матери и свекрови. Когда она вернулась, девочка была мертва, а молодой человек сбежал.
Спустя некоторое время местные жители нашли беглеца. Он нанес себе ножевые ранения и пытался утопиться в пруду. Мужчину госпитализировали.
Экспертиза признала его вменяемым.
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