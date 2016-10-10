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Суд отпустил на свободу бывшего топ-менеджера "АМУРа"14 февраля в 17:39

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Срок давности его дела истек.

Бывший финдиректор завода "АМУР" Валерий Хомяков в ближайшее время выйдет на свободу. Свердловский облсуд удовлетворил апелляционную жалобу и изменил приговор, освободив Хомякова от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Осенью прошлого года бывший финдиректор завода "АМУР" был приговорен по п. а,б ч.2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба при отсутствии признаков хищения, совершенного группой лиц в особо крупном размере) к 2 годам лишения свободы в колонии-поселения. Позднее приговор обжаловал его адвокат - срок давности истек 31 декабря 2016 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского облсуда.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало невыполнения заказа для Минобороны в 2010 году. Завод, находившийся под процедурой наблюдения, должен был провести ремонт, модернизацию и переоборудование автомобилей. Ведомство перечислило по двум контрактам около 500 миллионов рублей, но львиную долю (389,5 миллиона) топ-менеджеры пустили на хоздеятельность предприятия. Обвиняемым по делу также стал экс-управляющий завода "Автомобили и моторы Урала" Юрий Афанасьев.

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