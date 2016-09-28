Пропажа жительницы Ишима вылилась в "уголовку"14 февраля в 17:43
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Ее ищут второй месяц.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту исчезновения 38-летней жительницы Ишима.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, Инна Иванова ушла из дома по улице 2-ой Северной 31 декабря 2016 года. С тех пор на связь с родными женщина не выходила. Последний раз ее видели 2 января 2017 года в районе улицы 8 Марта.
Пропавшей на вид 35-40 лет, рост 160-174 сантиметра. Она среднего телосложение. У женщины треугольное лицо и темные вьющиеся волосы.
В день исчезновения И.Иванова была одета в темно-зеленый пуховик до колен, фиолетовую спортивную шапку, черные лосины, синюю футболку. На ногах у нее были черные ботинки.
Всем, кто владеет какой-либо информацией, просьба позвонить по телефонам: 8(34551) 5-08-05, 8(34551) 5-08-00, 8-904-491-43-25 или 02.
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