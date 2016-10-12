Екатеринбуржец едва не вывез из России 7 тонн компонентов для оружия14 февраля в 19:21
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Массового поражения.
Житель Екатеринбурга попытался вывезти из России 6,9 тонн металлических прутков из сплава АК-6, которые могут использоваться для создания оружия массового поражения. Горожанин выдавал груз за обычный металлопрокат, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Контрабандист планировал доставить компоненты в Казахстан. Страна входит в Таможенный союз, и товары не требуют декларирования. А после этого прутки должны были направиться в Киргизию на оборонный завод.
За попытку вывезти элементы для оружия мужчину приговорили к 3 годам условно. Помимо этого, он должен будет выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
Сейчас в отношении екатеринбуржца расследуется и другое уголовное дело - о попытке вывезти за рубеж 400 килограммов ядовитого вещества триэтаноламин марки "Б". Оно может использоваться для изготовления химического оружия.
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