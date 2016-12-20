В Челябинске избившие подростков экс-полицейские отделались "условкой"Сегодня в 10:26
- Текст
Они получили по 4 года.
Ленинский райсуд Челябинска вынес приговор экс-полицейским Александру Золотаревскому и Шамилю Лугманову, признав их виновными в избиении подростков. Бывшие стражи порядка получили 4 года условно с испытательным сроком 3 года, сообщили "Уралинформбюро" в суде.
Инцидент произошел еще в январе 2015 года. Шестеро подростков 15-16 лет отмечали день рождения одного из них. Наутро трое пошли в магазин. Вернувшись, они встретили в подъезде разъяренного соседа - замкомандира роты вневедомственной охраны. У мужчины сработала сигнализация на авто: кто-то положил пакет с мусором на его машину. Он решил, что это проделки подростков.
Завязалась драка, полицейскому досталось, и он вызвал на подмогу подчиненных. Прибывшие стражи порядка ворвались в квартиру к подросткам и избили их. Двум был причинен легкий вред здоровью, остальные отделались ссадинами.
Золотаревского и Лугманова обвиняли по трем статьям - нарушение неприкосновенности жилища, злоупотребление и превышение должностных полномочий. Суд над замкомандира роты еще предстоит.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:49
Евро упал ниже 60 рублей
Впервые с лета 2015 года.Сегодня в 14:38
Москва распродает екатеринбургский Городок чекистов
С молотка пустят подвалы и цоколи.Сегодня в 14:29
Тюменцев ждут "мусорные" квесты
Вместо субботников.Сегодня в 14:17
Свердловчанин ворвался в дом пенсионерки и избил ее до смерти
Ради денег.Сегодня в 14:05
Челябинцев переполошили взрывы возле авторынка
Полыхал павильон с краской.Сегодня в 13:55
Чайка отправил прокурора Тобольска на пенсию
После 20 лет службы.Сегодня в 13:52
Глава Карелии отказался от поста
Чтобы дать шанс креатуре президента.Сегодня в 13:46
В Югре УАЗ залетел под грузовик - трое пострадавших
Виновник ДТП выскочил на встречку.Сегодня в 13:38
В Екатеринбурге заводчане похитили металл на 6 миллионов
Их отправили за решетку.Сегодня в 13:25
Челябинский метеорит "схуднул" за 4 года
Объект оказался пористым.Сегодня в 13:14
Тагильские ракетчики готовятся к терактам
Под присмотром ревизоров из РВСН.Сегодня в 12:56
Челябинску грозит техногенная катастрофа
Из-за недостроенного метро.Сегодня в 12:50
Производителя минеральной воды "Архыз" записали в банкроты
Из-за долга в 1,8 миллиарда.Сегодня в 12:47
Итальянский супервулкан перекроит Европу
Как 39 тысяч лет назад.Сегодня в 12:45
"Уральский рабочий" и Свердловская киностудия вошли в план приватизации
На ближайшие три года.
-
20 декабря 2016 в 18:43
Пятерых челябинцев отправили за решетку за избиение полицейских
Одному из злоумышленников 16 лет.08 февраля в 12:32
Челябинец сел на 5 лет за публикацию интимных снимков школьницы
Он вымогал у нее деньги.06 февраля в 16:49
Челябинец переделывал списанное оружие в боевое
И получил 4 года условно.24 января в 18:39
Челябинки подарили 4 миллиона кредитному аферисту
Без работы и прописки.17 января в 16:05
Расчленившая сожителя челябинка проведет за решеткой 9,5 лет
Останки до сих пор не нашли.26 декабря 2016 в 17:30
В Прикамье над женщиной надругались на судне
Насильник отделался условным сроком.22 декабря 2016 в 11:33
В Челябинске отправлен за решетку спаливший храм язычник
Ущерб превысил 900 тысяч.20 декабря 2016 в 17:29
Любовник убитой челябинки Эстер проведет 19 лет за решеткой
Его подельникам дали 9 лет на двоих.15 декабря 2016 в 19:24
Челябинские налетчики отсидят 23,5 года за охоту на инкассаторов
Срок "поделили" на двоих.15 декабря 2016 в 11:51
17-летний челябинец получил срок за смерть друга-геймера
Которого он пнул по голове.
Главные новости
- Сегодня в 12:18Экс-директор "Рефтинской" напросился на увеличение долга на 60 миллионов
- Сегодня в 11:50В Коркино супруги с 3-летним ребенком отравились угарным газом
- Сегодня в 11:31В Прикамье бензовоз столкнул с трассы лесовоз
- Сегодня в 10:35Российские компьютеры заработают со скоростью света
- Сегодня в 09:55В Дубае запускают беспилотное воздушное такси
Аналитика
Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
Для силовиков и журналистов.
Удручальные кольца
С амуром.
Ученье – свет, нервы и деньги
Когда закончатся очереди в школы?