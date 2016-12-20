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В Челябинске избившие подростков экс-полицейские отделались "условкой"Сегодня в 10:26

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Они получили по 4 года.

Ленинский райсуд Челябинска вынес приговор экс-полицейским Александру Золотаревскому и Шамилю Лугманову, признав их виновными в избиении подростков. Бывшие стражи порядка получили 4 года условно с испытательным сроком 3 года, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

Инцидент произошел еще в январе 2015 года. Шестеро подростков 15-16 лет отмечали день рождения одного из них. Наутро трое пошли в магазин. Вернувшись, они встретили в подъезде разъяренного соседа - замкомандира роты вневедомственной охраны. У мужчины сработала сигнализация на авто: кто-то положил пакет с мусором на его машину. Он решил, что это проделки подростков.

Завязалась драка, полицейскому досталось, и он вызвал на подмогу подчиненных. Прибывшие стражи порядка ворвались в квартиру к подросткам и избили их. Двум был причинен легкий вред здоровью, остальные отделались ссадинами.

Золотаревского и Лугманова обвиняли по трем статьям - нарушение неприкосновенности жилища, злоупотребление и превышение должностных полномочий. Суд над замкомандира роты еще предстоит.

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