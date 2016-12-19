Южноуралец вонзил нож в сердце приятеляСегодня в 11:26
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И скрылся.
В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали 40-летнего жителя Карталов по подозрению в убийстве.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ведомства, преступление было совершено вечером 13 февраля 2017 года в доме на улице Долматовской. Хозяйка квартиры распивала алкоголь в компании. В ходе застолья двое мужчин повздорили - один ударил другого ножом в сердце и скрылся. 35-летний пострадавший скончался на месте.
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