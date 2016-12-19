И скрылся.

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали 40-летнего жителя Карталов по подозрению в убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ведомства, преступление было совершено вечером 13 февраля 2017 года в доме на улице Долматовской. Хозяйка квартиры распивала алкоголь в компании. В ходе застолья двое мужчин повздорили - один ударил другого ножом в сердце и скрылся. 35-летний пострадавший скончался на месте.