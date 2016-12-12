×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Троим тюменцам вынесли приговор за шантаж автовладельцевСегодня в 12:21

  • Текст

Двое отделались условным сроком.

Ленинский райсуд Тюмени вынес приговор троим местным жителям. 47-летний Виктор Посторонко, его 25-летний сын Владимир, а также 26-летний Юрий Лобанов признаны виновными в вымогательстве денег у владельцев дорогих иномарок. Старший обвиняемый проведет 3,5 года в колонии общего режима, молодым людям назначили по 2 года условно с испытательным сроком 2 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В августе 2015 году Посторонко-старший подбил сообщников раскладывать на автомобили листовки с угрозами повредить машину. На бумагах был указан номер счета и требование перевести на него 5000 рублей.

Семеро потерпевших обратились в полицию. Никто из них денег криминальному трио не перевел.

Обвиняемых задержали в конце ноября 2015 года.

Новости по теме:
Трех тюменцев судят за шантаж автовладельцев

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Удручальные кольца

Удручальные кольца

С амуром.

Ученье – свет, нервы и деньги

Ученье – свет, нервы и деньги

Когда закончатся очереди в школы?

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×