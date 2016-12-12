Троим тюменцам вынесли приговор за шантаж автовладельцевСегодня в 12:21
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Двое отделались условным сроком.
Ленинский райсуд Тюмени вынес приговор троим местным жителям. 47-летний Виктор Посторонко, его 25-летний сын Владимир, а также 26-летний Юрий Лобанов признаны виновными в вымогательстве денег у владельцев дорогих иномарок. Старший обвиняемый проведет 3,5 года в колонии общего режима, молодым людям назначили по 2 года условно с испытательным сроком 2 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В августе 2015 году Посторонко-старший подбил сообщников раскладывать на автомобили листовки с угрозами повредить машину. На бумагах был указан номер счета и требование перевести на него 5000 рублей.
Семеро потерпевших обратились в полицию. Никто из них денег криминальному трио не перевел.
Обвиняемых задержали в конце ноября 2015 года.
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