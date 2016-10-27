Их отправили за решетку.

Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор четырем сотрудникам ЗАО "УМЕКОН", признав их виновными в хищении металла на 6 миллионов рублей. Подсудимые получили по 4 года колонии общего режима.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в 2014 году начальник цеха металлоконструкций обеспечил водителю предприятия беспрепятственный въезд на территорию. В машину грузились изделия, которые затем сдавали в пункт приема металлолома. В преступный замысел были вовлечены еще два сотрудника предприятия.