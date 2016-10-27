В Екатеринбурге заводчане похитили металл на 6 миллионовСегодня в 13:38
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Их отправили за решетку.
Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор четырем сотрудникам ЗАО "УМЕКОН", признав их виновными в хищении металла на 6 миллионов рублей. Подсудимые получили по 4 года колонии общего режима.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в 2014 году начальник цеха металлоконструкций обеспечил водителю предприятия беспрепятственный въезд на территорию. В машину грузились изделия, которые затем сдавали в пункт приема металлолома. В преступный замысел были вовлечены еще два сотрудника предприятия.
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