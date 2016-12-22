Свердловчанин ворвался в дом пенсионерки и избил ее до смертиСегодня в 14:17
- Текст
Ради денег.
Суд вынес приговор 36-летнему жителю Талицы, признав его виновным в избиении пенсионерки до смерти и разбое. Мужчина проведет 15 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Преступление было совершено днем 25 июня 2016 года. Пьяный подсудимый перелез через забор и проник в дом на улице Калинина. Он знал, что накануне 73-летняя хозяйка жилья получила 40 тысяч рублей пенсии за несколько месяцев. Мужчина подобрал деревянную палку и постучал в дверь. Когда пенсионерка открыла, он ударил ее по голове, затолкал в дом и потребовал отдать ему деньги. Получив отказ, злоумышленник избил женщину. Она скончалась на месте.
Мужчина обыскал дом, но денег не нашел и сбежал. Его задержали на следующий день.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 14:49
Евро упал ниже 60 рублей
Впервые с лета 2015 года.Сегодня в 14:38
Москва распродает екатеринбургский Городок чекистов
С молотка пустят подвалы и цоколи.Сегодня в 14:29
Тюменцев ждут "мусорные" квесты
Вместо субботников.Сегодня в 14:17
Свердловчанин ворвался в дом пенсионерки и избил ее до смерти
Ради денег.Сегодня в 14:05
Челябинцев переполошили взрывы возле авторынка
Полыхал павильон с краской.Сегодня в 13:55
Чайка отправил прокурора Тобольска на пенсию
После 20 лет службы.Сегодня в 13:52
Глава Карелии отказался от поста
Чтобы дать шанс креатуре президента.Сегодня в 13:46
В Югре УАЗ залетел под грузовик - трое пострадавших
Виновник ДТП выскочил на встречку.Сегодня в 13:38
В Екатеринбурге заводчане похитили металл на 6 миллионов
Их отправили за решетку.Сегодня в 13:25
Челябинский метеорит "схуднул" за 4 года
Объект оказался пористым.Сегодня в 13:14
Тагильские ракетчики готовятся к терактам
Под присмотром ревизоров из РВСН.Сегодня в 12:56
Челябинску грозит техногенная катастрофа
Из-за недостроенного метро.Сегодня в 12:50
Производителя минеральной воды "Архыз" записали в банкроты
Из-за долга в 1,8 миллиарда.Сегодня в 12:47
Итальянский супервулкан перекроит Европу
Как 39 тысяч лет назад.Сегодня в 12:45
"Уральский рабочий" и Свердловская киностудия вошли в план приватизации
На ближайшие три года.
-
06 февраля в 15:33
В Ханты-Мансийске "студенты" выманили у пенсионерки 800 тысяч рублей
Якобы на оплату образования.30 января в 13:19
Челябинцу грозит 15 лет за нападение на клиента МФЦ
Грабитель проломил мужчине голову.26 января в 16:21
В Салехарде соцработница украла у пенсионерки 360 тысяч
И получила условный срок.22 декабря 2016 в 13:11
На Южном Урале 17-летняя мать села за избиение младенца до смерти
Ее отправили в колонию на 5 лет.12 декабря 2016 в 12:36
В Новой Ляле экс-полицейский получил срок за избиение автоинспектора
Он отправлен в колонию строгого режима.02 ноября 2016 в 11:31
Свердловчанина будут судить за нападение на продавца в Тюмени
Он дважды ударил девушку ножом.28 октября 2016 в 18:54
Тюменец вывел из России более 5 миллиардов рублей
Под предлогом оплаты "ветряных мельниц".28 октября 2016 в 15:30
Екатеринбургские коллекторы попали под "уголовку" за избиение пенсионерки
Из-за долга в 3 тысячи рублей.27 октября 2016 в 16:53
В Екатеринбурге коллекторы избили пенсионерку из-за 3-тысячного долга
Она обратилась в полицию.15 сентября 2016 в 08:54
В Сысерти гастарбайтера арестовали за изнасилование пенсионерки
Ему предъявлено обвинение.
Главные новости
- Сегодня в 12:18Экс-директор "Рефтинской" напросился на увеличение долга на 60 миллионов
- Сегодня в 11:50В Коркино супруги с 3-летним ребенком отравились угарным газом
- Сегодня в 11:31В Прикамье бензовоз столкнул с трассы лесовоз
- Сегодня в 10:35Российские компьютеры заработают со скоростью света
- Сегодня в 09:55В Дубае запускают беспилотное воздушное такси
Аналитика
Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
Для силовиков и журналистов.
Удручальные кольца
С амуром.
Ученье – свет, нервы и деньги
Когда закончатся очереди в школы?