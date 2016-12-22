Ради денег.

Суд вынес приговор 36-летнему жителю Талицы, признав его виновным в избиении пенсионерки до смерти и разбое. Мужчина проведет 15 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено днем 25 июня 2016 года. Пьяный подсудимый перелез через забор и проник в дом на улице Калинина. Он знал, что накануне 73-летняя хозяйка жилья получила 40 тысяч рублей пенсии за несколько месяцев. Мужчина подобрал деревянную палку и постучал в дверь. Когда пенсионерка открыла, он ударил ее по голове, затолкал в дом и потребовал отдать ему деньги. Получив отказ, злоумышленник избил женщину. Она скончалась на месте.

Мужчина обыскал дом, но денег не нашел и сбежал. Его задержали на следующий день.