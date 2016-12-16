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Челябинка отсудила 135 тысяч за ошпаренного в детсаду ребенкаСегодня в 15:30

  • Текст

На него опрокинули кастрюлю с супом.

Челябинка стрясла 135 тысяч рублей с детского сада №433, где ее ребенка ошпарили супом.

Женщина требовала компенсацию в 500 тысяч в пользу сына и 150 тысяч в счет возмещения своего морального вреда. Суд урезал эти суммы до 120 тысяч и 15 тысяч соответственно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Металлургического районного суда.

Инцидент произошел в ноябре 2016 года. Мальчик выбежал из группы в коридор, где проходила помощница воспитателя с кастрюлей. Ребенок столкнулся с женщиной, и та пролила на него суп. Детсадовец получил ожоги щеки, шеи и спины второй и третьей степени.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Оно до сих пор расследуется.

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