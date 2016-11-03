Тюменцы похитили трубы на 3,5 миллиона рублейСегодня в 15:37
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С территории предприятия.
В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в краже труб на 3,5 миллиона рублей.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УМВД, в сентябре 2016 года от руководителей одного из предприятий поступило заявление о пропаже 8 металлических труб. Как оказалось, они были вывезены по поддельным сопроводительным документам.
По подозрение попали трое работников ремонтно-строительного управления села Исетское, а также их ранее судимый знакомый. Злоумышленники признались, что продали трубы в соседние регионы.
Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы. Похищенное изъято и передано владельцу.
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