С территории предприятия.

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в краже труб на 3,5 миллиона рублей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УМВД, в сентябре 2016 года от руководителей одного из предприятий поступило заявление о пропаже 8 металлических труб. Как оказалось, они были вывезены по поддельным сопроводительным документам.

По подозрение попали трое работников ремонтно-строительного управления села Исетское, а также их ранее судимый знакомый. Злоумышленники признались, что продали трубы в соседние регионы.

Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы. Похищенное изъято и передано владельцу.