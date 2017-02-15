Видеозаписи издевательств в лагере.

Екатеринбурженка Евгения Чудновец выйдет на свободу 8 апреля 2017 года, когда отсидит назначенный ей срок за распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего.

15 февраля Курганский областной суд отказал в передаче кассаций адвоката женщины и прокурора на рассмотрение в президиум суда. Оснований для пересмотра вердикта Катайского райсуда не найдено, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец в декабре прошлого года была осуждена на шесть месяцев колонии общего режима за репост в соцсетях детского порно - видеозаписи издевательств над ребенком в детском лагере Катайска. Позже Курганский облсуд смягчил приговор: срок заключения сократили до пяти месяцев.

Стоит отметить, что история Е.Чудновец вызвала резонанс в обществе. Делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Жители Кургана организовали митинг в поддержку женщины. С ее слов, она сделала репост, чтобы привлечь внимание к проблеме.

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