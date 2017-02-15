×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбургскому воспитателю не скостят срок за репост в соцсетиСегодня в 16:02

  • Текст

Видеозаписи издевательств в лагере.

Екатеринбурженка Евгения Чудновец выйдет на свободу 8 апреля 2017 года, когда отсидит назначенный ей срок за распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего.

15 февраля Курганский областной суд отказал в передаче кассаций адвоката женщины и прокурора на рассмотрение в президиум суда. Оснований для пересмотра вердикта Катайского райсуда не найдено, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец в декабре прошлого года была осуждена на шесть месяцев колонии общего режима за репост в соцсетях детского порно - видеозаписи издевательств над ребенком в детском лагере Катайска. Позже Курганский облсуд смягчил приговор: срок заключения сократили до пяти месяцев.

Стоит отметить, что история Е.Чудновец вызвала резонанс в обществе. Делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Жители Кургана организовали митинг в поддержку женщины. С ее слов, она сделала репост, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Ранее по теме:
Курганцы встанут на защиту Евгении Чудновец

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Удручальные кольца

Удручальные кольца

С амуром.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×