Дело покемонофила Соколовского дошло до судаСегодня в 16:30
- Текст
Ему вменяют три статьи.
В Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении 22-летнего блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в Храме-на-Крови. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Блогер попал под следствие, разместив ролик о ловле покемонов в храме на своем канале в YouTube. Видео он сопроводил едкими комментариями, чем вызвал шквал возмущения у интернет-пользователей.
Соколовскому вменяют 9 эпизодов ч.1 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), 7 эпизодов ч.2 ст.148 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий, совершенное в местах, специально предназначенных для проведения богослужений), а также один эпизод ч.1 ст.138 УК РФ (незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации).
В ходе расследования было установлено, что блогер с мая 2013 по сентябрь 2016 года выложил девять видеофайлов, которые содержат признаки экстремизма. Кроме того, он незаконно приобрел спецавторучку (с функцией фото- и видеозаписи).
В настоящее время Соколовский находится под домашним арестом.
Новости по теме:
Покемонофил Соколовский выбрался из СИЗО
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 20:17
Россиянам задолжали более 3 миллиардов рублей
В виде зарплат.Сегодня в 19:51
Глава Каслинского района официально ушел в отставку
Он попал под "уголовку".Сегодня в 19:36
Отелло из Лысьвы сжег соперника в ломбарде
Заживо.Сегодня в 19:26
Российскую ювелирку "закодируют"
В 2018 году.Сегодня в 19:05
Приятного полета: алкоголь из Duty Free не пустят на борт
Для избежания пьяных разборок.Сегодня в 18:46
В Екатеринбурге горел частный дом
На площади 40 "квадратов".Сегодня в 18:44
Работники ЕЦПКиО отдыхают от денег: зарплата упала в разы
До 5-10 тысяч.Сегодня в 18:33
Для пострадавших в страшной аварии у ЮУрГУ сдадут кровь
Студенты.Сегодня в 18:31
Екатеринбуржцев научат городить заборы
По новым правилам.Сегодня в 18:19
Для ЕГЭ в Свердловской области закупили 388 металлодетекторов
За 2,5 миллиона рублей.Сегодня в 18:17
На предбанкротный "Екатеринбургэнерго" накинулись десятки компаний
Всем нужны деньги.Сегодня в 18:15
В Челябинске будут судить казахских наркодилеров
Пойманных с гашишем.Сегодня в 18:14
По старым отвалам на Урале 20 лет плачет госпрограмма
А они все копятся.Сегодня в 18:09
Выпускников школ заставят говорить по-русски
Во время ЕГЭ.Сегодня в 18:06
Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку
Ему на смену прочат банкира-чекиста.
-
27 октября 2016 в 15:59
Екатеринбургского покемонофила вернут в СИЗО
Если так решит суд.27 января в 16:20
Облсуд оставил Соколовского в СИЗО
До 22 февраля.03 ноября 2016 в 16:52
Покемонофила Соколовского оставили в СИЗО
Суд отклонил жалобу защиты.31 октября 2016 в 15:28
Адвокаты обжаловали арест екатеринбургского покемонофила
Взятого под стражу в конце прошлой недели.28 октября 2016 в 14:06
Екатеринбургского покемонофила закрыли в СИЗО
На три месяца.19 октября 2016 в 16:36
Екатеринбургского покемонофила могут вновь закрыть в СИЗО
Из-за ролика на его канале.03 октября 2016 в 18:05
Соколовский "низвел" Христа до покемонов
Найдя общие черты.06 сентября 2016 в 18:27
Екатеринбургская епархия скорбит о каменном сердце ловца покемонов
И не собирается за него заступаться.06 сентября 2016 в 14:19
У ловца покемонов в Храме-на-Крови нашли шпионскую авторучку
Ему грозит новая "уголовка".05 сентября 2016 в 15:29
Ловец покемонов в Храме-на-Крови обжаловал арест
Дата заседания пока не назначена.
Главные новости
- Сегодня в 18:06Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку
- Сегодня в 17:30Свыше 360 тысяч свердловчан живут под выхлопной трубой
- Сегодня в 17:05Браконьерский вояж двойника губернатора Кобылкина
- Сегодня в 16:46Свердловчан лишили 20 детсадов ради подарка РЖД
- Сегодня в 16:30Дело покемонофила Соколовского дошло до суда
Аналитика
Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку
Ему на смену прочат банкира-чекиста.
Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
Для силовиков и журналистов.
Удручальные кольца
С амуром.