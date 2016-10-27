Ему вменяют три статьи.

В Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении 22-летнего блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в Храме-на-Крови. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Блогер попал под следствие, разместив ролик о ловле покемонов в храме на своем канале в YouTube. Видео он сопроводил едкими комментариями, чем вызвал шквал возмущения у интернет-пользователей.

Соколовскому вменяют 9 эпизодов ч.1 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), 7 эпизодов ч.2 ст.148 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий, совершенное в местах, специально предназначенных для проведения богослужений), а также один эпизод ч.1 ст.138 УК РФ (незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации).

В ходе расследования было установлено, что блогер с мая 2013 по сентябрь 2016 года выложил девять видеофайлов, которые содержат признаки экстремизма. Кроме того, он незаконно приобрел спецавторучку (с функцией фото- и видеозаписи).

В настоящее время Соколовский находится под домашним арестом.

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