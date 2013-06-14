В Екатеринбурге мигрант напал на студентов колледжаСегодня в 17:06
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С ножом.
Полицейские задержали в Екатеринбурге 19-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик. Он подозревается в разбойном нападении на студентов колледжа.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, поздним вечером 13 февраля 2017 года в отдел полиции обратились двое молодых людей 18 и 19 лет. Они сообщили, что днем на Титова на них с ножом напал неизвестный. Злоумышленник отобрал у них сотовый телефон и личные вещи на сумму 17 тысяч рублей.
Подозреваемый вину признал. Он арестован. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В настоящее время полиция проверяет молодого человека на причастность к аналогичным преступлениям на территории города. Всех, кто пострадал от действий подозреваемого, просят звонить по телефонам: 356-42-12, 294-14-94 или 02.
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