С ножом.

Полицейские задержали в Екатеринбурге 19-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик. Он подозревается в разбойном нападении на студентов колледжа.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, поздним вечером 13 февраля 2017 года в отдел полиции обратились двое молодых людей 18 и 19 лет. Они сообщили, что днем на Титова на них с ножом напал неизвестный. Злоумышленник отобрал у них сотовый телефон и личные вещи на сумму 17 тысяч рублей.

Подозреваемый вину признал. Он арестован. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время полиция проверяет молодого человека на причастность к аналогичным преступлениям на территории города. Всех, кто пострадал от действий подозреваемого, просят звонить по телефонам: 356-42-12, 294-14-94 или 02.