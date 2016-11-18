В Югре сотрудница ПФР устроила на работу "мертвую душу"Сегодня в 17:31
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И получала за нее зарплату.
В Нижневартовске перед судом предстанет бывшая сотрудница Пенсионного фонда, которую обвиняют служебном подлоге и мошенничестве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.
По версии следствия, в апреле 2014 года обвиняемая фиктивно устроила на работу знакомую, за которую получала деньги.
Женщина числилась в штате до октября 2016 года. За это время было похищено более 430 тысяч рублей.
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