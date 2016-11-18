И получала за нее зарплату.

В Нижневартовске перед судом предстанет бывшая сотрудница Пенсионного фонда, которую обвиняют служебном подлоге и мошенничестве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

По версии следствия, в апреле 2014 года обвиняемая фиктивно устроила на работу знакомую, за которую получала деньги.

Женщина числилась в штате до октября 2016 года. За это время было похищено более 430 тысяч рублей.