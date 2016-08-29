В Челябинске будут судить казахских наркодилеров Сегодня в 18:15
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Пойманных с гашишем.
В Курчатовский райсуд Челябинска направлено уголовное дело в отношении двух граждан Казахстана, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в 2015 году трое участников международной ОПГ поставили на территорию Южного Урала более 11 килограммов афганского гашиша. Двух наркодилеров накрыли в промзоне Челябинска, когда курьер-водитель большегруза передавал получателю сумку с гашишем.
По словам наркоборцов, упаковки с каннабисом имели "знак качества" - специальный оттиск печати. Подсудимым грозит до 20 лет тюрьмы. Их подельник находится в розыске.
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