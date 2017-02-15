Заживо.

В Лысьве перед судом предстанет 28-летний местный житель. Он обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Пермскому краю, мужчина на почве ревности решил избавиться от соперника. 28 июня 2016 года в одном из городских ломбардов он облил конкурента легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Пострадавший получил термические ожоги 80% тела и через три дня умер в больнице.

В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.