В Перми замначальника земельного департамента заподозрили во взяточничествеСегодня в 08:38
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Он отстранен от должности.
В Перми следователи и сотрудники регионального УФСБ задержали замначальника департамента земельных отношений горадминистрации Павла Пахунова. Он подозревается в получении взятки, пишет "Коммерсант-Прикамье".
Чиновника уже отстранили от должности, передает "Уралинформбюро".
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